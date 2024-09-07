عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 7 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

صحيفة الأخبار

– ‫قبرص تحاور حزب الله: لسنا جزءًا من الحرب

– مفاوضات وقف النار مجمّدة: عودة نذُر التصعيد

– ‫الشمال: 186 رئيس بلدية ومختارًا عرضوا استقبال نازحين

– برّي: قد نصبح امام مشكلتيْ الرئاسة والانتخابات النيابية

– المفتي يسلّم الدار إلى رئيس الحكومة

– استشهاد متضامنة أميركية… وواشنطن تغضّ الطرف

– ‫سيل تعزيزات أميركية إلى سورية: واشنطن تتحسّب لـ”المقاومة البرية”

صحيفة البناء

– الحرب على غزّة تدخل اليوم الشهر الـ 12 والكيان يعجز عن تحقيق إنجاز عسكري

– 60 % من “الإسرائيليين”: الأولوية لاستعادة الأسرى لا للبقاء في محور فيلادلفيا

– مقتل ناشطة أميركية برصاص الاحتلال في نابلس

صحيفة اللواء

– تصعيد جوِّي ليلًا إلى حدود الليطاني يسابق جهود الخماسية لإنقاذ الوضع

– لودريان يدرس زيارة بيروت.. و”داتا” سلامة أمام المحقّق الاثنين

– الربيع الشرق اوسطي (ما سيكون… لن يكون كما كان)

صحيفة الديار

– الملف الرئاسي يأخذ منحى جديدًا: لودريان سيلتقي بري والعلولا مع المعارضة

– فشل مفاوضات الصفقة في غزّة كلّيًّا… ولا تسوية بين حماس و”إسرائيل”

– حسن دياب لـ “الديار”: نسبة تغطية الأدوية السرطانية 95 في المئة حاليًا

صحيفة الجمهورية

– إجراءات للمركزي لاحتواء “الرمادية”

– سخونة متزايدة على امتداد الحدود

صحيفة النهار

– حديث عن إيجابيات في لقاء الرياض وتحرك الخماسية

صحيفة الشرق

– محور فيلادلفيا.. هو محور السنوار!!!

– “إسرائيل” تقصف نازحين بالنصيرات وتقتل أميركية بالضفّة

الاسرار

صحيفة البناء

خفايا

قالت مصادر حقوقية متابعة للملفات المالية إنّ الجمعيات والهيئات التي كانت تتابع بجدية وصدق ملفات الفساد المالي والشخصيات الاعتبارية التي رافقت مسار هذا الفساد وامتلكت معطيات كافية لتوجيه الاتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بالمسؤولية عن قيادة منظومة تبديد الودائع وتدمير الوضع المالي وإفلاس الاقتصاد يجب أن لا تتّخذ موقفًا انتظاريًا أو تحذيريًا من الملاحقة القضائية بحق سلامة، بل أن تبادر لاتّخاذ صفة الادّعاء وضمّ ملفاتها ووثائقها إلى التحقيق الجاري، لأن الكثير من القضايا المشابهة عالميًا لم يتم ربحها في القضية الرئيسية للملاحقة بل في ما أتاحته الملاحقة الأولى من فتح ملفات محكمة وموثقة.

كواليس

تدعو جهات دبلوماسيّة إلى الانتباه إلى أنّ العودة للحديث عن الخيار العسكريّ ضدّ لبنان وحزب الله من الجانب “الإسرائيلي” يتم بصورة حذرة وانتقاء دقيق للمفردات، بحيث إن كلمة شنّ حرب لم تُذكر ولا مرة على لسان أي مسؤول في كيان الاحتلال منذ 25 آب يوم ردّ حزب الله واستهداف الوحدة 8200 إلا عندما أراد وزير الحرب القول إن الحرب على حزب الله ليست الآن، بل في المستقبل البعيد، أما الكلام الجديد فيتضمّن مفردات من نوع عمليّات وأعمال ملاحقة وردود قويّة وسواها من مفردات مشابهة تتهرّب من قول كلمة حرب مجددًا.

صحيفة اللواء

همس

لم يردّ وزير معني بقضية حساسة مثارة حاليًّا على الاتّصالات لمراجعته بشأن ما تردَّد عن خلاف بينه وبين مرجعيته السياسية، وتبيَّن أنه موجود خارج البلاد وهاتفه مُقفل.

غمز

تردَّد أن النائب جبران باسيل لا يُبدي قلقًا حول حصته النيابية بعد انفصال نائبين من المتن الشمالي عن التيار الوطني الحر، لأنه يتّكل على تحالف انتخابي مع مرجعيتين أرثوذوكسية وأرمنية.

لغز

لاحظت عناصر أمنية أنّ الحاكم الموقوف ذرف دموعًا، وهو في طريقه إلى زنزانة التوقيف.

صحيفة الجمهورية

– كشف نائب ناشط على خط الملف الرئاسي أنّ بعض النواب من معارضي أحد المرشحين إلى رئاسة الجمهورية مدّوا خيوطًا تحت الطاولة مع الفريق الداعم لهذا المرشح تحسبًا لكل الاحتمالات.

– نقل عن سفير فاعل في بيروت قوله في لحظة تقاطع خطيرة قبيل الرد العسكري الكبير في 25 آب الماضي: اعتلى أطراف الصراع في المنطقة الاشجار العالية فمن ينزلهم إن فشلت واشنطن.

– ألغى موفد عربي رفيع زيارة كان يعتزم القيام بها إلى بيروت بعد أن تلقى نصيحة بفشل محتوم لا نقاش من حوله ونتائج أي مهمة.

المصدر: صحف