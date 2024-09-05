إعلان الإضراب العام في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة إثر ارتقاء 6 شهداء في عدوان إسرائيلي على مخيم الفارعة فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 09:28

إعلان الإضراب العام في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة إثر ارتقاء 6 شهداء في عدوان إسرائيلي على مخيم الفارعة فجر اليوم

منذ 55 mins 5 September، 2024
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