إعلان الإضراب العام في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة إثر ارتقاء 6 شهداء في عدوان إسرائيلي على مخيم الفارعة فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلان الإضراب العام في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة إثر ارتقاء 6 شهداء في عدوان إسرائيلي على مخيم الفارعة فجر اليوم
منذ 55 mins
5 September، 2024
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