اعلام العدو: سكان خط الحدود الشمالية أمضوا يوماً آخر في الملاجئ بعد أن أطلق حزب الله صاروخاً يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 09:28

اعلام العدو: سكان خط الحدود الشمالية أمضوا يوماً آخر في الملاجئ بعد أن أطلق حزب الله صاروخاً يوم أمس

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
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