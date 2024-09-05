عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 5 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– الانقلاب التفاوضي: كيف أطاح نتنياهو بـ”مقترح بايدن”؟

– ‫المطلوب كشف الحقائق في “فوري” و”أوبيتموم” والودائع: هل يجرؤ القضاء على محاكمة فعلية لسلامة؟

– ‫خصوم حزب الله: توقيف سلامة تبييض لصفحة الثنائي!

– ‫حروب أميركا الخاسرة تُطيح بموظّفي “الحرّة”!

– التعديلات المفخّخة: هكذا انقلب نتنياهو على “مقترح بايدن”

البناء:

– نتنياهو يجدّد التمسك بفيلادلفيا: الانسحاب من لبنان وغزّة لم يجلب إلا الكوارث

– انهيار ضخم في البورصة الأميركية: ضياع 279 مليار من أسهم شركة انفيديا

– واشنطن توزع التفاؤل التفاوضي… وفيلق القدس: الردّ الإيراني سيكون مختلفًا

اللواء:

– التحقيقات مع سلامة تتوسَّع برقابة مالية دولية!

– برّي ينتـظر لقاء لودريان – العلولا اليوم.. وحزب الله يوسِّع ضرباته على الجليل

– “إسرائيل”: قوة احتلال بمنطوق قانون الحرب

– رياض سلامة تجرَّأ وتكلَّم…

الديار:

– الرئاسة في الثلاجة وباسيل يحضّر لزيارة بري… فماذا “يطبخ”؟

– جنبلاط وجه رسالة لـ”الحلبي”… والقطاع التربوي في أزمة

– يبدأ سعر الحقيبة من 69 دولارًا ويصل إلى 80… أيلول حمله ثقيل على اللبنانيين

– المواد المسرطنة تتضاعف في هواء لبنان.. ناقوس الخطر يدق والحلول مغيّبة

الجمهورية:

– جهود التسوية تسابق التصعيد

– المطارنة يستعجلون الرئيس

النهار:

– هل “يستدرج” توقيف سلامة الانكشاف السياسي؟

– زيارة السيسي التاريخية لتركيا تطوي عقدًا من التوتر

الشرق:

– قصة نتنياهو والمخطوفين…

– أهالي الأسرى يطالبون نتنياهو بخلع شارة التضامن مع ذويهم لأنه كاذب

الاسرار

البناء:

خفايا

-قال مسؤول فلسطيني كبير إنّ بعض العرب يريد أن يرى المشهد في الكيان من خلال مواقف بنيامين نتنياهو المتشدّدة في مسار التفاوض والتصعيد في عمليات القتل للمدنيين، ولذلك هي تدعو إلى تنازلات تفاوضية تحت شعار احتواء التصعيد، لكن المقاومة ترى المشهد من خلال النجاح الفلسطيني بتفجير أزمة غير مسبوقة تشقّ الكيان من الداخل حول خيار الحرب، ولذلك هي تدعو إلى مزيد من الصمود والمقاومة حتّى يتغيّر ميزان القوى داخل الكيان لصالح التراجع أمام شروط تفاوضيّة مقبولة.

كواليس

يعتقد دبلوماسي غربي أنّ المواقف المتشدّدة لبنيامين نتنياهو في مسارات التفاوض تمنح الشرعيّة للردّ الإيراني بعدما كانت إحدى نتائج مسار التفاوض إعاقة هذا الردّ بداعي وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يجب عدم عرقلتها، بينما صار الرد الآن تعبيرًا عن عقاب لنتنياهو على تعطيل فرصة التوصل إلى اتفاق، فيما هو يستفز ولو نظريًا شرائح عالمية وعربية كانت تضغط على إيران لعدم الردّ أو تأجيله.

اللواء:

همس

-تتحدث معلومات دبلوماسية عن سلّة في حقيبة الوسيط هوكشتاين، إذا عاد بعد إبرام هدنة في غزّة، تتضمن خارطة لـ1701، وأسماء للرئاسة الأولى.

غمز

-فُهم أنّ النواب الأربعة الخارجين من التيار الوطني الحر، ليسوا بوارد أية خطوات تفاقم الأزمة مع التيار، وانتظار انتخابات الرئاسة، وجلسات التشريع.

لغز

-انهارت المفاوضات بين اللجنة الحكومية وممثلي الهيئات النقابية والقطاعية حول مصير زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، قبل البدء بمناقشات مواد موازنة الـ 2025.

الجمهورية:

– استغرب دبلوماسي عربي الضجة العالمية حول لقاء يعقد في عاصمة خليجية مؤثرة وتحميله أكثر مما يحتمل.

– سجل مراقب حزبي أنّ هناك تقاربًا في المواقف بين فريقين سياسيين متنافسين، من فريق ثالث، لكنهما متباعدان في كلّ المسائل الأخرى.

– جدّدت هيئات مجتمعية مطالبتها بإدراج بند استيفاء نسبة مئوية من الضرائب والرسوم عبر شيكات مصرفية في موازنة 2025، ما يخفف من الأعباء على المودعين ويشجع دفع الضرائب ويرفع قيمة الشيكات.

النهار:

– التزمت جهات سياسية عدّة التحفظ والصمت حيال توقيف حاكم مصرف لبنان سابقًا رياض سلامة ترقبًا لمرور أربعة أيام على توقيفه لمعرفة ما إذا كان مسار ملاحقته جديًا أم لا.

– تقوم شخصيات سياسية مستقلّة بمساع سريعة لاحتواء موجة سجالات حادّة تتعلق بمسألة الأعداد والأرقام والإحصاءات المزعومة للطوائف التي تهدف إلى إظهار تناقص كبير مزعوم في أعداد المسيحيين والتي يشتبه في أن جهات معروفة تقف وراءها لأهداف لا تخفى على احد.

– تؤكد أوساط معنية بأنه إذا لم تؤمن مساعدات من دول شقيقة وصديقة أو منظمات إنسانية، لتغذية صناديق المدارس الرسمية، فإن المدارس الرسمية ستكون أمام كارثة، من القرطاسية إلى التدفئة وكلّ ما يرتبط بالمستلزمات الضرورية بصلة.

– بدا أحد المراجع السياسيين شديد التشاؤم حيال أي احتمال أو فرصة لتحريك جدي للأزمة الرئاسية خلافًا لكل الانطباعات المخالفة لتشاؤمه وتحفظ عن الإفصاح عما يدفعه إلى توقع ترحيل أي حل إلى السنة المقبلة.

– تشير وقائع مثبّتة إلى أنّ ممارسات “التنمر” التي يمارسها أصحاب المولدات الكهربائية في الكثير من المناطق اشتدّت بصورة لافتة في الفترة الأخيرة بعدما استثمروا مسألة انقطاع الفيول لتغذية “كهرباء الدولة”.

المصدر: صحف