عمليات المقاومة الاسلامية ضد ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 04-09-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام.

2- الساعة 14:30 استهداف تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 15:00 استهداف موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:00 استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 15:50 استهداف موقع حانيتا بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 16:30 استهداف موقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

7- الساعة 19:40 استهداف مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا. ‏

8- إدخال المستوطنة الجديدة نؤوت مردخاي على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها للمرة الأولى ‏بِصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصاً في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة ‏وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين.

المصدر: الاعلام الحربي