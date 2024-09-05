العفو الدولية: حملة الجيش الإسرائيلي لتوسيع “المنطقة العازلة” جريمة حرب

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.

واعتبرت المنظمة أن الحملة المتواصلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هي نوع من الدمار العشوائي، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراضي زراعية ومباني مدنية وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع ما يسمى بـ “المنطقة العازلة”.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إن الأبحاث التي أجرتها أظهرت كيف قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مبان سكنية، وأجبرت آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وجعلت أراضيها غير صالحة للسكن، مؤكدة أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو كشف عن نمط يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها في غزة.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت بوقت سابق إن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة غزة قد “تصنف تهجيرا غير شرعي وهي جريمة حرب”.

وشددت على أنه “في غياب أي ضمانات للعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية، ومع عدم وجود أماكن آمنة وكريمة للنازحين، فإن مثل هذه الأوامر ترقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهي “جريمة حرب”.

المصدر: موقع روسيا اليوم