مراسل المنار: قوات العدو الصهيوني تطلق عددا من الرشقات النارية والمقنبلات باتجاه بلدة بليدا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 17:22

مراسل المنار: قوات العدو الصهيوني تطلق عددا من الرشقات النارية والمقنبلات باتجاه بلدة بليدا في جنوب لبنان

منذ 7 mins 4 September، 2024
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