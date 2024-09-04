كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بصواريخ 107 مقر القيادة والسيطرة للعدو الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 13:38

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بصواريخ 107 مقر القيادة والسيطرة للعدو الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة

منذ 27 mins 4 September، 2024
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