عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– أكاذيب نتنياهو تفضحه: “فيلادلفيا” خِدعة تفاوضية

– وأخيرًا… سقط رياض سلامة؟

– ‫الفيول الجزائري للتخزين لا للتشغيل: الكهرباء إلى 10 ساعات يوميًا في تشرين الثاني

– ‫تأثير الفوسفور على المزروعات: لا داعي للهلع… مبدئيًا!

– “الشورى” يكسر سليم ويؤجّج “حرب” الوزير والقائد

البناء:

– بايدن لمقترح جديد… وحماس: لا أسرى دون إنهاء الحرب والانسحاب الكامل

– اليمن يفرض سيطرة أحادية على البحر الأحمر بعد انسحاب السفن الأميركية

– حجّار يوقف رياض سلامة احتياطيًا لـ 4 أيام وسط آمال وتساؤلات وتفاؤل حذر

اللواء:

– سلامة في قبضة القضاء: احتواء أم دخول إلى مغارة الاختلاسات

– دراسة الموازنة الثلاثاء يسبقها إضراب للموظفين.. وإشراف جزائري مباشر على شحنات الفيول

– رياض سلامة موقوفًا.. عهد قضائي جديد؟

– خطر أكاذيب نتنياهو على الرهائن وعلى مستقبل “إسرائيل”

الديار:

– زلزال قضائي: توقيف رياض سلامة… ماذا في المعلومات ولماذا الآن؟

– الضغط الدولي غير كافٍ في احتواء إجرام نتنياهو

– تعزيزات إلى الضفّة الغربية… وخشية من تكرار سيناريو غزّة

– قرار التربية يُهدّد حق التعليم المجاني ويُقوّض العدالة الاجتماعيّة… هل تُلغى الـ 50 دولارًا؟

– النواب الأربعة يزورون الراعي ولن يطرحوا خروجهم من “لبنان القوي”

الجمهورية:

– الرئاسة ستتحرك في أيام

– سلامة موقوفًا

النهار:

– فجأة… رياض سلامة وراء القضبان!

– هل تغتال “إسرائيل” قياديًا من حماس في الخارج؟

الشرق:

– لماذا لا يستجيب نتنياهو للرئيس بايدن؟!

– 30 شهيدًا خلال أسبوع والاحتلال يواصل عدوانه على شمال الضفّة لليوم السابع

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال أحد خبراء الملف القانوني الخاص بالتحقيقات الدولية مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة إنّ قرار توقيف سلامة هو خطوة هامة في سياق كشف خفايا اللعبة المالية التي أضاعت أموال المودعين، لكن الحذر واجب لأن الخطوة المتأخرة تحتمل فرضيّة أن تكون استباقًا لصدور مذكرة جلب عبر الانتربول لحساب دولة أوروبيّة يصعب ردّ طلب صادر عن مؤسساتها القضائية قانونيًا وسياسيًا، فيصبح التوقيف نهاية مسار لا بدايته وحماية لا عقابًا.

كواليس

– طرح الخبر المنشور عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في الكيان عن استقالة قريبة لرئيس الوحدة 8200 على خلفيّة الفشل في 7 أكتوبر وما رافقها من حديث عن توقيت استقالات أخرى عسكرية وأمنية مرافقة، سؤالًا خطيرًا حول إمكانيّة أن يكون كلّ ما يجري خطة أمنية مرسومة للتغطية على مقتل رئيس الوحدة 8200 خلال هجوم المقاومة على مقرّه، والاستقالة تغطية لإخفاء مصيره إلى مرحلة لاحقة تعلن فيها وفاته بداعي المرض أو حادث وفتح طريق تعيين بديل منه. وتأتي سائر الاستقالات المقرّرة سلفًا والمؤقتة حديثة لجعل الأمر يبدو طبيعيًا؟

اللواء:

همس

– يتردّد أنّ ضغطًا قضائيًا أوروبيًا، بغطاء أميركي، أدى إلى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق.

غمز

– لوحظ أنّ بيان نائبة مدير مكتب “اليونيفيل” الإعلامي كانديس أرديل حول استهداف العدوّ لسيارة موظفين يقدمون خدمات للقوات الدولية واستشهادهما، قد جَهَّلَ الفاعل ولم يُشِر إلى مسوؤلية “إسرائيل”!

لغز

– خلافًا لما تردّد، ما زالت الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت كثيفة، ولم يتوقف أي قطاع من قطاعاتها الإنتاجية عن العمل ولو تراجع بنسبة قليلة في بعض القطاعات مثل عيادات الأطباء ولكن لسبب مادي لا أمني؟

الجمهورية:

– أبدى دبلوماسي أجنبي دهشته من كثرة المفاجآت على الساحة اللبنانية، بحيث كلّ يوم قصّة وكلّ قصّة تُنسي اللبنانيين ما سبقها.

– تنتظر شريحة واسعة من اللبنانيين ما سيطرحه مرجع مالي راكم رصيدًا من الثقة على مدى أكثر من سنة، في سبيل تخفيف الأعباء عنهم وتوفير قسم من حقوقهم.

– جزم مسؤول كبير أن لا أفق لمسعى يتوقع استئنافه قريبًا، بناء على معطيات لا توحي بتوافر أي جديد.

النهار:

– ترصد أوساط ديبلوماسية غربية بدقة ردود فعل القوى السياسية على اختلافها من توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باعتبار أنّ هذه الردود المرتقبة ستعكس الاتّجاهات التي ستسبق احتمال توسع التحقيقات مع سلامة حيال المرحلة التي كان فيها في منصبه.

– قال سفير عربي ردًا على سؤال عن تعاطي دولته في لبنان: “ما زلنا على موقفنا من انتخابات الرئاسة والاقطاب السياسية الموجودة في السلطة وخارجها”.

– يتردّد على ألسنة البعض أنّ مسؤولًا محاصرًا بالشبهات وتحصيل المال لحسابه الخاص من خلال استغلال موقعه لا يحضر أكثر من ساعة واحدة إلى مكتبه كلّ يوم.

– تساءلت مصادر متابعة حول ما إذا تمّ إدراج موضوع التنصت “الإسرائيلي” على الكابل البحري بين لبنان وقبرص في اجتماعات المسؤولين اللبنانيين مع مدير المخابرات القبرصية الذي يزور بيروت حاليًا، علمًا أنّ اللجنة النيابية للاتصالات في آخر اجتماع لها في 25 تموز الماضي ناشدت الحكومة اللبنانية إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى.

– مرشّحون يتحضّرون للانتخابات النيابية لم يتلقوا أي إشارة من مرجعيتهم بعد تشير إلى خوضهم الاستحقاق المقبل.

– قال نواب متابعون إنّ ثلاثة مستشارين يتحكّمون بإحدى الوزارات الأساسية ويسيطرون على قرار الوزير المعني وجرت محاولة لإبعادهم باءت بالفشل نتيجة ارتباط كلّ واحد منهم بحمايات.

المصدر: صحف