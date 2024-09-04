النفط يواصل تراجعه وسط مؤشرات على انتهاء نزاع ليبي ومخاوف حيال الطلب

تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مواصِلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من أربعة في المائة، الثلاثاء، وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يجري حله، ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، 28 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 73.47 دولار، بعد أن هبطت 4.9 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، 31 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 في المائة، الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا، والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف، وكبح الصادرات.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى «فوجيتومي» للأوراق المالية: «استمرت عمليات البيع في آسيا، وسط توقعات اتفاق محتمَل لحل النزاع في ليبيا». وأضاف: «السوق لا تزال تحت الضغط أيضاً بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود، في أعقاب المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من الصين والولايات المتحدة».

واتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، الثلاثاء، على تعيين محافظ للمصرف المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد، التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.

وتوقفت صادرات النفط الليبية من موانئ رئيسية، يوم الاثنين، وانخفض الإنتاج في أنحاء البلاد. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، ابتداءً من الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي.

كما ضعفت المعنويات بالسوق بعد أن أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات، الثلاثاء، أن قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة ظل ضعيفاً، على الرغم من بعض التحسن في أغسطس (آب) الماضي، من أدنى مستوى في ثمانية أشهر المسجل في يوليو (تموز) الماضي.

وفي الصين؛ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أظهرت بيانات، في الآونة الأخيرة، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال أغسطس، وتباطؤ نمو أسعار المساكن الجديدة في الشهر نفسه.

وتأخّر صدور بيانات المخزونات الأميركية الأسبوعية بسبب عطلة عيد العمال، يوم الاثنين. ومن المقرر صدور تقرير معهد البترول الأميركي، في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش، يوم الأربعاء، كما سيصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، الخميس.

المصدر: رويترز