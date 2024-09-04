الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الخميس، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع استمرار الضباب الكثيف على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود حتى يوم السبت، حيث يعود الى الاستقرار تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع احتمال امطار محلية في المناطق الجنوبية والشمالية،تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية الشرقية ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل ، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع مع رؤية سيئة وأمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئيا مع ارنفاع محدود بدرجات في الداخل و على الجبال وضباب على المرتفعات و امطار خفيفة فجرا شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 24 درجة، في الداخل من 16 إلى 31 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، تنشط أحيانا خاصة في المناطق الشمالية الشرقية، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام