إعلام العدو: اندلاع حرائق في عدد من المستوطنات في الجليل الاعلى وطواقم الاطفاء تحاول اخمادها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 13:38

إعلام العدو: اندلاع حرائق في عدد من المستوطنات في الجليل الاعلى وطواقم الاطفاء تحاول اخمادها

منذ 52 mins 4 September، 2024
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