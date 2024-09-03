إصابات جراء إطلاق صاروخين من الطائرات المروحية تجاه مصنع حجارة بجانب سجن أصداء شمال غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 01:04

إصابات جراء إطلاق صاروخين من الطائرات المروحية تجاه مصنع حجارة بجانب سجن أصداء شمال غرب خانيونس

منذ 37 mins 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة