شهيد وجرحى باستهداف طيران العدو الاسرائيلي محيط أرض أبو ستة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2024 - 06:10

شهيد وجرحى باستهداف طيران العدو الاسرائيلي محيط أرض أبو ستة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 2 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة