سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم جنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 15:54

سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم جنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل

منذ 11 mins 31 August، 2024
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