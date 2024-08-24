بنغلادش: قرابة 300 ألف بنغلادشي توجهوا إلى ملاجئ الطوارئ للاحتماء من الفيضانات التي غمرت مناطق شاسعة من البلاد المنخفضة لاسيما في المناطق الحدودية مع الهند – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 17:10

بنغلادش: قرابة 300 ألف بنغلادشي توجهوا إلى ملاجئ الطوارئ للاحتماء من الفيضانات التي غمرت مناطق شاسعة من البلاد المنخفضة لاسيما في المناطق الحدودية مع الهند

منذ 21 mins 24 August، 2024
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