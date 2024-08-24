الاربعينية | الزيارة تبلغ ذروتها وسط انسيابية في عملية التفويج

تقترب ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام، مع تصاعد وتيرة دخول وخروج الزوار، وأعلنت الهيئة العليا لتأمين الزيارة ان ذروة عدد الزوار ستبدأ عصر اليوم السبت، مشيرة الى أن عمليات التفويج تجري بانسيابية عالية، لتدخل المواكب المعزية إلى حرم الإمام الحسين وأخيه أبي الفصل العباس عليهما السلام دون التسبب بأي ازدحام بفعل الخطة التي تم وضعها والعمل عليها.

وأعلن الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري، انه دخل نحو 3.3 مليون زائر من خارج البلاد لأداء الزيارة الأربعينية حتى الآن وقد غادر مليونين منهم.

وزير النقل رزاق محيبس بدوره اكد، أن دعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منذ 6 أشهر من بدء زيارة الأربعين جعل خطة الزيارة ناجحة بشكل كبير بمختلف جوانبها قياساً بالأعوام السابقة، لافتاً إلى صدور توجيهات بالاستنفار ومضاعفة الجهود وأعداد الطائرات والحافلات والقطارات المستخدمة لإنجاح عملية التفويج العكسي.

وأعلن وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، عن تعزيز خطة الزيارة الأربعينية برادارات متنقلة للحد من الحوادث، وقال الوزير العراقي إن “الخطة تتضمن كذلك نشر عناصر للسيطرة على سير الزائرين لمنع حوادث الدهس”.

وأشاد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي بدقة العمل في تطبيق الخطة الاربعينية. وخلال زيارة تفقدية لمستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) الجراحي في كربلاء المقدسة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للزائرين برفقة عدد من المديرين العامين لدوائر مركز الوزارة ودائرة صحة كربلاء، أشاد الحسناوي بحجم الجهود المبذولة والتنظيم وسرعة الاستجابة من خلال غرف العمليات الصحية المشتركة والمستشفيات الميدانية

كما دعا السيد مقتدى الصدر إلى حمل علم فلسطين في زيارة الأربعين. وان لا يقتصر الامر بحمله أثناء الزيارة والمشي إلى مرقد الامام الحسين عليه السلام، بل للدعاء لنصرة اهالي غـزة وفلسطين على العدو الصهيوني.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحصائية جديدة بشأن أعداد الزائرين الوافدين الى العراق خلال 18 يوماً. وقال المتحدث باسم المنافذ علاء الدين القيسي إن “أعداد الوافدين من 6 آب 2024 الى غاية 23 آب الحالي عبر 10 منافذ وهي (سفوان، الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، القائم، مطار بغداد، مطار النجف الأشرف، حاج عمران، باشماغ)، بلغت 3367449 زائراً”.

وأضاف أن “أعداد المغادرين عبر هذه المنافذ للفترة المذكورة أعلاه بلغت 2221070 زائراً”.

المصدر: المنار