سرايا القدس: قصفنا بقذائف “الهاون” من العيار الثقيل مقراً يتبع لقيادة العدو في محور “نتساريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 12:22

سرايا القدس: قصفنا بقذائف “الهاون” من العيار الثقيل مقراً يتبع لقيادة العدو في محور “نتساريم”

منذ 39 mins 22 August، 2024
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