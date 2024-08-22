المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ..وسلسلة غارات للعدو على عدة مناطق في الجنوب

تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي دعما لغزة واهلها ومقاومتها وردا على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان وشعبه وقراه.

وبالسياق، أصدرت المقاومة الاسلامية سلسلة بيانات حول عملياتها ليوم الخميس 22-8-2024، وجاءت كالتالي:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس 22-8-‌‏2024 ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 22-8-2024‏

‏17 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 22-8-‌‏2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 22-8-2024‏

‏17 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس 22-8-‌‏2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية وأصابت هدفها بشكل مباشر.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 22-8-2024‏

‏17 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من ظهر يوم الخميس 22-8-‌‏2024 تموضعات لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 22-8-2024‏

‏17 صفر 1446 هـ

الاعتداءات

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف ليل الاربعاء الخميس سلسلة من الغارات المتتالية على عدد من المناطق في العمق اللبناني وجنوب لبنان.

وشملت الغارات المتزامنة التي نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على جنوب لبنان بلداتالخيام، محيبيب، كفرشوبا، عيتا الشعب، راميا، كوثرية السياد، كفركلا، وادي العزية أطراف بلدة زبقين

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على مستوى متوسط فجر اليوم الخميس.

وكانت صافرات الانذار قد دوت في مراكز قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنان قبيل شن الغارات الإسرائيلية. ولكن تبين لاحقا انها بسبب مناورة اجرتها قوات اليونيفيل بالمراكز.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية