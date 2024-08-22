مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا تموضعات لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 13:54

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا تموضعات لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 50 mins 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة