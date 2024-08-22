عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 22 آب/أغسطس 2024

العناوين

الأخبار:

– ‫التهويل يسابق التصعيد

– مقترحات تفاوضية محدّثة: واشنطن تدفع بـ”الفرصة الأخيرة”

– ‫الصحافي الشجاع الذي كشف التواطؤ البريطاني مع الإبادة: ريتشارد ميدهيرست ضحية إرهاب الدولة

– اغتيال المقدح في صيدا: ثأر العدوّ من دعم لبنان لمقاومة الضفّة

– ‫”انقلابٌ” على أسامة سعد

– خبراء الكيان: الحرب الكبرى تعنى كارثة اقتصادية

– خلاف الحشيمي و”القوّات” تحضيرًا للانتخابات

البناء:

– عقائدية واشنطن أطاحت بالتفاوض كستار يشوش على توقيت ردّ إيران والمقاومة

– اليمن يستهدف سفينتين في البحر الأحمر وعشرات الصواريخ على ثكنات الجولان

– بايدن وبلينكن لترقيع التسبب بإفشال المفاوضات بعد إعلان تبني طلبات نتنياهو

اللواء:

– بوصلة الحرب إلى الشمال.. ويوم المواجهات على طاولة الحسابات والقرارات

– سوناطراك تشحن اليوم أولى حمولات الفيول.. وإجراءات لتسديد الدفعات للعراق

– تصريحات بلينكن لا تشكّل ضمانة لنجاح مؤتمر القاهرة

– الحرب ليست قدرًا والاكتفاء بالتصعيد

الديار:

– حماس لن تتراجع: وقف النار أو لا اتفاق… الكاتيوشا والمسيّرات الانقضاضية تتساقط على القواعد “الإسرائيلية”

– “صواعق كهربائية” بين ميقاتي والتيار… لماذا تُرفض العروض الإيرانية؟

– خسائر بالجملة لباسيل بحملة “تطيير” المتمرّدين!

– مطلوب الوحدة الوطنية في وجه التهديد الصهيوني

الجمهورية:

– تهويل.. لا حرب واسعة

– اغتيال المقدح في صيدا

النهار:

– التصعيد في الأعماق يفتح محاور مواجهة جديدة

الشرق:

– نتنياهو يريد توريط أميركا!!!

– نتنياهو: بين فيلادلفيا وصفقة الأسرى أختار فيلادلفيا

الاسرار

البناء

خفايا

قالت مصادر إعلامية أميركية تتابع التنافس الانتخابي بين المرشحين دونالد ترامب وكامالا هاريس إنّ خطاب ترامب التهكمي الساخر والاستعراضي الذي كان يحقق له المزيد من النقاط في مواجهة الرئيس جو بايدن يتسبّب له بخسارة النقاط أمام كامالا هاريس وإن مقولة لو كنتُ رئيسًا لما حدثت حرب أوكرانيا ولما حدثت 7 أكتوبر صارت مصدرًا للسخرية متوقعة فوزًا ساحقًا لهاريس ما لم يعدل ترامب خطابه جذريًا.

كواليس

قال مرجع سياسي بارز إنّ تورّط عدد من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين المناوئين للمقاومة بالترويج لنظرية حرب “إسرائيلية” وشيكة جاء على خلفيّة ما سمعوه من وزير خارجية فرنسا خلال زيارته الأخيرة وما يكرّره السفير الفرنسي بعد مغادرة الوزير. ووضع المرجع السياسي هذه الحملة في إطار تنفيذ مهمّة استخبارية تتصل بالحرب النفسية المطلوب من هؤلاء خوضها أملًا بالتأثير على توقيت قرار المقاومة بالردّ المنتظر على اغتيال أحد قادتها البارزين فؤاد شكر.

اللواء:

همس

تجدّد الرهان في دوائر عدّة، على ربط مصير الحرب في غزّة والإقليم بنتائج الانتخابات الأميركية.

غمز

يحاول وسطاء احتواء خلاف بين تنظيم في مدينة جنوبية كبرى، وحزب كان حليفًا، قبل تدهور العلاقة قبل الانتخابات وبعدها.

لغز

بدأت شائعات تنتشر عن قرب الحرب الواسعة، من دون الاستناد إلى معطيات والهدف إشاعة أجواء بلبلة وضغط نفسي.

الجمهورية:

– لم يفقد رئيس دولة عظمى الأمل في إقناع رئيس وزراء متعنّت بإظهار المزيد من المرونة في صفقة حساسة.

– توقع مسؤول حزبي أن يستمر التصعيد العسكري بين حزب الله و”إسرائيل” بنسبة أكبر فترة طويلة.

– قدّم الجانب “الإسرائيلي” خريطة توضح تقليص “إسرائيل” لبعض قواتها في ممرّ فيلادلفيا ولكن مع إبقائها منتشرة على طول الممر، رفضها المصريون.

– أبلغت الولايات المتحدة “إسرائيل” أنّ خريطة انتشار قواتها على الحدود بين مصر وغزّة غير قابلة للتطبيق.

– انزعج رئيس غربي من كلام وزير خارجيته لأنه يخالف تعليماته في الوساطة.

النهار:

– أثار الجدال بين وزير الإعلام ومسؤول الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” استهجان كثيرين نظرًا إلى المستوى الكلامي الذي غرّد به الأخير متوجهًا إلى الوزير زياد مكاري.

– علّق وزير سابق على كلام وزير الطاقة بأنّ لبنان ينتج الكرامة ويصدّرها إلى العالم داعيًا إياه إلى إنتاج الكهرباء من ضمن اختصاصه بدل التلهي بخطب سياسية ومزايدات لا تنفع.

المصدر: صحف