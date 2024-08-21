البرلمان الايراني يمنح الثقة لجميع أعضاء حكومة مسعود بزشكيان

منح البرلمان الايراني اليوم الأربعاء الثقة لجميع أعضاء التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان. وحصلت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على الثقة في مجلس الشورى الإسلامي وحصل جميع الوزراء على الثقة من البرلمان.

وفي ما يلي عدد الأصوات التي حصل عليها الوزراء:

وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، محمد رضا صالحي أميري، 168 صوتاً

وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي 163 صوتاً

وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية أحمد ميدري 191 صوتاً

وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السيد عبد الناصر همتي 192 صوتاً

وزير التربية علي رضا كاظمي 268 صوتاً

وزير الاتصالات ستار هاشمي 264 صوتاً

وزير الأمن سيد إسماعيل خطيب 261 صوتاً

وزير الخارجية عباس عراقجي 247 صوتاً

وزير الزراعة غلام رضا نوري قزلجه 253 صوتاً

وزير العدل أمين حسين رحيمي 268 صوتاً

وزير الدفاع عزيز نصير زاده 281 صوتاً

وزير الطرق السيدة فرزانه صادق مالواجرد 231 صوتاً

وزير الصناعة والمعادن والتجارة محمد أتابك 231 صوتاً

وزير العلوم حسين سيمايي صراف 221 صوتاً

وزير الثقافة سيد عباس صالح شريعتي 272 صوتاً

وزير الداخلية اسكندر مؤمني 259 صوتاً

وزير النفط محسن باك نجاد 222 صوتاً

وزير الطاقة عباس علي آبادي 255 صوتاً

وزير الرياضة والشباب أحمد دنيامالي 253 صوتاً

ومنذ يوم السبت، عقد النواب 10 اجتماعات وقاموا بدراسة وتقييم برامج وأهلية الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة.

وفي جلسة اليوم حضر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس الشورى على دراسة أهلية الوزراء والمؤيدين والمعارضين للوزراء. وقال بزشكيان ما نحتاجه اليوم في هذه الفترة من التاريخ هو الانسجام والوحدة والتماسك الداخلي.

وأضاف “هذه الوحدة لا تعني أن نتراجع عن وجهات نظرنا، ولكن يجب أن نتوصل إلى لغة ونظرة مشتركة فيما يتعلق بالرؤية والسياسات العامة والقانون”.

وتابع “لقد عقدنا هذا الميثاق مع مرشحي الوزارات لتنفيذ ماذكر. أتمنى أن يكون لدينا هذا الميثاق مع مجلس النواب وأن تقوموا بتقييمنا ومتابعتنا وفق هذا الموضوع”.

وأضاف “التشكيلة الوزارية تظهر تمسكي بالميثاق، والخيارات المطروحة ليست من نفس المجموعة وهي مجموعة من التوجهات والفئات، ولكننا نتقاسم الرؤية والسياسات العامة والخطة السابعة، ونعد بأننا سوف نفي بهذا. نحن عند وعدنا ووعدنا بالتفاعل مع مجلس النواب وسنفعل ذلك بالتأكيد”.

المصدر: موقع العالم