مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 15:22
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان
منذ 2 ساعة
21 August، 2024
عاجل
علما الشعب
قصف صهيوني
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