مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف الضهيرة-علما ‫الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 19:50

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف الضهيرة-علما ‫الشعب جنوب لبنان

منذ 39 mins 3 September، 2024
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