قناة 14 العبرية: تفعيل الدفاعات الجوية شمال نهاريا تجاه رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 19:42

قناة 14 العبرية: تفعيل الدفاعات الجوية شمال نهاريا تجاه رأس الناقورة

منذ 50 mins 20 August، 2024
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