الخط الساخن| المنتجات الزراعية متوفرة في الاسواق.. والوزارة تطلق خطتها لضمان استقرار الأمن الزراعي

حيدر حمود

مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي أسفرت عن تدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، برزت تساؤلات لدى المواطنين حول مدى تأثير هذه الاعتداءات على الأمن الزراعي في البلاد. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة اللبنانية عن خطة طوارئ لمواجهة هذه التداعيات.

في هذا الإطار، استضاف برنامج “الخط الساخن” د. محمود عبدالله، مستشار وزير الزراعة، الذي تحدث بإسهاب عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقرى الجنوبية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. شملت هذه الأضرار حرق مساحات واسعة من الغابات والأحراج، وتلف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بمختلف المحاصيل، بالإضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية والطيور التي تعدّ جزءًا من الأمن الغذائي المحلي.

أكد د. عبدالله خلال الحوار أن الأمن الغذائي الوطني لا يزال متماسكًا في الوقت الراهن، موضحًا أن المنتجات الزراعية لا تزال متوفرة في الأسواق بشكل واسع وبأسعار مقبولة، خاصة مع دخول الموسم الزراعي في محافظتي البقاع وعكار، مما يساهم في تعويض الخسائر الناجمة عن الاعتداءات.

وأشار أيضًا إلى أهمية مكافحة التهريب الزراعي في هذه الظروف الحرجة، مشددًا على أن الوزارة تراقب بدقة حركة الأسواق وكميات المنتجات المتوفرة، وتعمل على ضمان استقرار الأسعار ودعم المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

ختامًا، أكد عبدالله أن الوزارة تقف إلى جانب المواطنين وتبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من آثار هذه الأزمة على القطاع الزراعي، وتسعى لإيجاد حلول سريعة وفعالة للحفاظ على الأمن الزراعي في ظل هذه الظروف الطارئة.

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المصدر: موقع المنار