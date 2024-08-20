إصابة 5 نازحين جراء إطلاق العدو الاسرائيلي النار على خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 04:48

إصابة 5 نازحين جراء إطلاق العدو الاسرائيلي النار على خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 57 mins 20 August، 2024
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