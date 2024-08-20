تجدد الاشتباكات العنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لمدينة طوباس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 06:18
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المقاومة الإسلامية: الهجوم على قاعدة سنط جين استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة
قاعدة سنط جين تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 16.5 كلم وهي تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو
المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة زرعيت وانتشار جنود في محيطها بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ما أدى لتدمير جزء منها
كتائب القسام تعلن بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء الأحد في تل أبيب
حركة حماس: لقد تعاملنا بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء وكل المقترحات للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان وتبادل الأسرى
حماس: بعد جولة المباحثات الأخيرة تأكدنا بأن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل والشروط لإفشال الجهود وإطالة أمد الحرب
مراسل المنار: 6 شهداء و15 جريحا في قصف صهيوني جنوب مدينة خانيونس
القسام: العمليات الاستشهادية بالداخل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين وسياسة الاغتيالات
لجان المقاومة في فلسطين: تصريحات وزير الخارجية الأميركي المجرم حول المقترح الجديد خدعة للإلتفاف على ما تم الإتفاق عليه
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: الثأر للشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي وسينفذ في وقته المناسب
القناة 13 الصهيونية: طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو أن الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
تجدد الاشتباكات العنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لمدينة طوباس بالضفة المحتلة
منذ 2 ساعة
20 August، 2024
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