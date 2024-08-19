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August 19 2024 - 15:04

بوتين يلتقي علييف في باكو: روسيا وأذربيجان لديهما مجالات كثيرة للعمل المشترك

منذ 57 mins 19 August، 2024
بوتين
أخبار دولية - روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الأذري إلهام علييف في العاصمة باكو، “لدينا العديد من مجالات العمل المشترك، يمكننا أن نتحدث ليس فقط عن الطاقة، ولكن أيضًا عن التعاون الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الخفيفة”.

وأضاف بوتين “تتطور علاقاتنا على أساس الإعلان الذي وقعناه في بداية عام 2022. ويتم تنفيذه بنجاح، وقد تم إعطاء دفعة جيدة لتطوير علاقاتنا الثنائية خلال زيارتك لموسكو في أبريل من هذا العام”.

وذكر أن “العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بنجاح”. وشكر بوتين علييف على الدعوة، مضيفاً “لقد اتفقنا منذ فترة طويلة على هذه الزيارة، وأنا سعيد للغاية بوجودي في باكو”.

ووصل الرئيس الروسي الليلة الماضية إلى باكو في زيارة دولة تستمر يوماً واحداً، من المتوقع أن تشهد التوقيع على حزمة من الاتفاقات بإطار تعزيز علاقات التحالف الاستراتيجي بين موسكو وباكو. وتعود آخر زيارة قام بها فلاديمير بوتين إلى أذربيجان إلى أيلول/سبتمبر 2018.

المصدر: مواقع إخبارية

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