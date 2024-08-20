المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين علي حسين سليمان “ملاك” مواليد عام 1988 من بلدة طربيخا وسكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 20 2024 - 00:14

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين علي حسين سليمان “ملاك” مواليد عام 1988 من بلدة طربيخا وسكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 19 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة