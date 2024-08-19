لجان المقاومة في فلسطين: تصريحات بلينكن حول المقترح الجديد خدعة أمريكية جديدة للإلتفاف على ما تم الإتفاق عليه في الثاني من يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 22:42

لجان المقاومة في فلسطين: تصريحات بلينكن حول المقترح الجديد خدعة أمريكية جديدة للإلتفاف على ما تم الإتفاق عليه في الثاني من يوليو

منذ 52 mins 19 August، 2024
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