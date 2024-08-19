جمعيّة أسفار للثقافة والفنون والإعلام تفتح باب الترشّح للدورة الرابعة من “جائزة سليماني العالميّة للأدب المقاوم”

أعلنت “جمعيّة أسفار للثقافة والفنون والإعلام” في الأوّل من شهر آذار/ مارس 2024 عن فتح باب الترشّح للدورة الرابعة من “جائزة سليماني العالميّة للأدب المقاوم” حتى الأول من شهر آب/ أغسطس 2024 في فئات: الرواية، القصيدة العَموديّة، القصّة القصيرة، والقصة الموجهة للناشئة.

ونتيجة الظرف الاستثنائي المرتبط بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وجنوب لبنان، تمَّ تمديد مهلة المشاركة استثنائيًّا حتى الخامس عشر من شهر آب/أغسطس 2024.

ومع إقفال باب المشاركة في الموعد المحدّد، باشرت لجنة الفرز الأولى في هيئة الجائزة فرز مئات النصوص الأدبيّة التي وصلت إلى موقع الجمعية من 16 دولة عربيّة وأجنبيّة هي: لبنان، سوريا، العراق، فلسطين، مصر، الجزائر، اليمن، تونس، المغرب، الأردن، إيران، عمان، موريتانيا، مالي، نيجيريا، وهولندا. وذلك بحسب الشروط العامّة والخاصّة بكل فئة من فئات الجائزة والتي تضمّنها إعلان الجائزة، تمهيدًا لتسليم المشاركات المقبولة إلى أعضاء لجان التحكيم.

وتذكّر هيئة الجائزة أنّه سيتمّ الإعلان عن القوائم الطويلة في الفئات كافة في الأوّل من شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، وعن القوائم القصيرة في الخامس عشر من الشهر نفسه، على أن يتمّ إعلان أسماء الفائزين وأعضاء لجان التحكيم في احتفال يُقام لهذه الغاية في شهر كانون الثاني/ يناير 2025.

المصدر: موقع المنار