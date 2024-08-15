غارة لطيران العدو الإسرائيلي تستهدف منزلا في المناطق الغربية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 23:30

غارة لطيران العدو الإسرائيلي تستهدف منزلا في المناطق الغربية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

منذ 38 mins 15 August، 2024
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