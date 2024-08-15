الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 إصابات بالاختناق بإطلاق الاحتلال الاسرائيلي الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة حوارة بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 23:28
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 إصابات بالاختناق بإطلاق الاحتلال الاسرائيلي الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة حوارة بالضفة المحتلة
منذ 39 mins
15 August، 2024
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