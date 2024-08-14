حركة حماس: تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني يؤكد مجددا أنها شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 14:34

حركة حماس: تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني يؤكد مجددا أنها شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني

منذ 18 mins 14 August، 2024
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