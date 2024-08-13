اعلام العدو : انفجار سيارة مفخخة في منطقة حسكا شمال الخليل وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة وقوات الاحتلال وصلت المكان للتحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 23:44

اعلام العدو : انفجار سيارة مفخخة في منطقة حسكا شمال الخليل وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة وقوات الاحتلال وصلت المكان للتحقيق

منذ 9 mins 13 August، 2024
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