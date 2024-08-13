بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة بريطانيا: دعم الدول الغربية لجرائم الكيان الصيهوني يهدد أمن المنطقة والعالم

قال الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان”، إن صمت المجتمع الدولي ودعم الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني يشجع الكيان على مواصلة جرائمه ويهدد أمن المنطقة والعالم.

واعتبر الرئيس بزشكيان في اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة البريطانية “كير ستارمر”، أن صمت المجتمع الدولي ودعم الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني يتناقضان مع القوانين الدولية كونهما يشجعان الكيان المحتل على مواصلة جرائمه ويشكلان تهديدا لأمن المنطقة والعالم.

وناش ستارمر مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سبل تحسين العلاقات بين البلدين الى جانب السبل الكفيلة بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال الرئيس الإيراني إن الحرب من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست في مصلحة أي دولة، معتبرا الرد العقابي على المعتدي يعتبر حل لإيقاف الجرائم والاعتداءات.

وبدوره اكد ستارمر خلال هذا الاتصال على ضرورة إنهاء الحرب في غزة و تسريع ارسال المساعدات اليه.

وأعلن رئيس الحكومة البريطانية استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع إيران في العهد الجديد، معربا عن أمله في أن يبدأ السفيران الجديدان للبلدين مهامهما في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالة ارنا