وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي مع استمرار العدوان في غزة

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي درجة واحدة الاثنين من “+A” إلى “A”، محذرة من أن العدوان على غزة، قد يستمر حتى عام 2025 ويلقي بثقله على النشاط الاقتصادي في الكيان.

وقالت فيتش في مذكرة إن “النزاع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”. وأضافت “فضلا عن الخسائر البشرية، قد ينتج من ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية”.

ووفقا لفيتش فقد تأثرت المالية العامة، بحيث من المتوقع أن يسجل الكيان عجزا في الموازنة هذا العام.

من جانبه، شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن الاقتصاد “صلب ويعمل بشكل جيّد”. وأضاف في بيان الثلاثاء أن “خفض التصنيف هو نتيجة تعامل تل أبيب مع الحرب المتعددة الجبهات التي فُرضت عليها”. وتابع “سيرتفع التصنيف مجددا عندما ننتصر، وسننتصر بالتأكيد”.

وقالت فيتش إن استمرار النزاع حتى العام المقبل سيجبر الحكومة الاسرائيلية على مواصلة إنفاقها العسكري المرتفع، كما سيتسبب في مزيد من التعطيل لقطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية.

وتتبادل قوات الاحتلال القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي مع حزب الله في لبنان، ما أجبر الإسرائيليين على إخلاء المنطقة الشمالية.

المصدر: أ ف ب