كتائب القسام تقصف مدينة “تل أبيب” وضواحيها بصاروخين من طراز “M90” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 17:36

كتائب القسام تقصف مدينة “تل أبيب” وضواحيها بصاروخين من طراز “M90” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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