مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 14:34
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حركة حماس: سلوك حكومة المتطرفين الصهاينة وأعضائها مجرمي الحرب يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لردعها ومحاسبتها
بزشكيان لستارمر: صمت المجتمع الدولي ودعم بعض الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني يشجعان الكيان على مواصلة جرائمه
وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تخفّض تصنيف الكيان الصهيوني من A+ إلى A مع توقعات بتصنيف سلبي
وزير الأمن الايراني: ألقينا القبض على عدد كبير من الإرهابيين كانوا ينوون القيام بهجمات إرهابية وانتحارية وزرع قنابل
المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب: الوضع في الشرق الأوسط يمكن أن يقود إلى حرب عالمية ثالثة
وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادثتين على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن
وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن بحث في اتصال مع نظيره التركي أهمية عودة حماس إلى المفاوضات منتصف الشهر الجاري
يديعوت أحرنوت الصهيونية: وزير الخارجية الأميركي يصل "إسرائيل" مساء اليوم في جولة شرق أوسطية تشمل قطر ومصر
بوتين: المهمة الرئيسية الآن هي طرد قوات العدو من أراضينا وهو سيلقى ردًا مناسبًا على أفعاله وجرائمه في مقاطعة كورسك
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة
منذ 2 ساعة
13 August، 2024
عاجل
الناقورة
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