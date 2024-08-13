عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 12-08-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب.

2- الساعة 08:40 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 15:20 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

4- الساعة 19:15 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 19:15 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 19:37 استهداف موقع المالكية ‏بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي