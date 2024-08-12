المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع العدو الاسرائيلي دعماً لغزة وردا على اعتداءاته على قرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 10:10

المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع العدو الاسرائيلي دعماً لغزة وردا على اعتداءاته على قرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة

منذ 8 mins 12 August، 2024
المقاومة الاسلامية - حزب الله
لبنان

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 12-8-2024 المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 12-8-2024 المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الاثنين 12-08-2024‏
‏07 صفر 1446 هـ

مقر جعتون

وفي السياق نفسه استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:40 من صباح يوم الاثنين  التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:40 من صباح يوم الاثنين 12-8-2024 التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الاثنين 12-08-2024‏
‏07 صفر 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي

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