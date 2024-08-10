ادانات يمنية واسعة لمجزرة الفجر في قطاع غزة تدعو إلى نصرة الشعب الفلسطيني

ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت مجزرة مروعة في قطاع غزة، استهدفت فيه مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، خلال أدائهم صلاة الفجر. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الغارة وقعت لحظة تكبير المؤذن.

المكتب السياسي لأنصار الله: إلى متى تنتظر الأنظمة العربية والإسلامية ومن تنتظر حتى تقوم بدورها

وأدان المكتب السياسي لأنصار الله، المذبحة الصهيونية الجديدة، مشيرا إلى أنها تزامنت مع البيان القطري المصري الأمريكي، الذي يمنح القتلة المزيد من الوقت لاستباحة الدم الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان “إن كيان العدو يمعن الكيان الصهيوني في ارتكاب المذابح الدموية مجزرة بعد أخرى، في استباحة غير مسبوقة للدم الفلسطيني، مضيفا لا تزال الحكومات العربية والإسلامية تلوذ بالصمت والعجز، وكأنها لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم”.

وتابع “إن هذا التمادي الذي بلغ الزبى، تزامن مع البيان القطري المصري الأمريكي، الذي يمنح القتلة المزيد من الوقت لاستباحة الدم الفلسطيني”.

ورأى المكتب السياسي لأنصار الله أن البيان القطري المصري الأمريكي يوفر لقادة كيان العدو الإسرائيلي الغطاء السياسي للمزيد من العربدة في كل المنطقة. وأردف بقوله “إلى متى تنتظر الأنظمة العربية والإسلامية، ومن تنتظر حتى تقوم بدورها وواجبها الإنساني والإسلامي والوطني والقومي”.

وتقدم سياسي أنصار الله بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي الضحايا المكلومين والمقتولين ظلما وعدوانا، مؤكدا أن هذه الدماء الزكية الطاهرة الغالية لن تذهب هدرا، بل تؤسس إن شاء الله لزوال الكيان وانتصار القضية، واستعادة الحقوق. وجدد “العهد والوفاء مع فلسطين وشعبها ومقاومتها، بأن اليمن مستمر في تضامنه وإسناده الشعبي وفي التصعيد العسكري”.

وزارة حقوق الإنسان تدعو إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم

وبدورها، دعت وزارة حقوق الإنسان، اليمنية إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.

ورأت الوزارة أن هذه المجزرة الكبرى تصعيدا كبيرا لسياق المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدارس النزوح وسقط على إثرها آلاف الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى ما يقارب 40 ألف شهيد ومائة ألف جريح.

ونددت باستمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية.

وحملت الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل لهذا الكيان في ارتكاب جرائمه، معتبرة أن ما تفعله “إسرائيل” يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.

وطالبت “دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها”.

ودعت إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.

كما دعت وزارة حقوق الإنسان إلى مساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.

كما طالبت جميع الدول للبدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذا لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم ومقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.

علماء اليمن: مجزرة العدو بغزة تفرض على الأمة القيام بواجب النصرة

واستنهضت رابطة علماء اليمن الضمير الإنساني والانتماء الإسلامي أمام آلاف المجازر الدموية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي طيلة 10 أشهر، داعية محور القدس والجهاد والمقاومة للرد الرادع القوي والمزلزل المنكل بالعدو، ومؤكدة على مشروعية استهداف التواجد والتحرك الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي.

وقالت الرابطة في بيان، اليوم السبت، “في بداية الشهر الحادي عشر من العدوان الصهيوني تتعمد إسرائيل وبوحشية مفرطة الإيغال في الدم الفلسطيني المسلم وتستبيح كل المحرمات وتقوم بقصف مدرسة التابعين وقت صلاة الفجر وتحول المدرسة والمصلين فيها إلى أشلاء وبحيرة دم تحت ذرائع ومبررات واهية وكاذبة لا يصدقها الإسرائيليون وحلفاؤهم وعملاؤهم”.

وأضافت إن “ارتكاب العدو لهذه المجزرة المروعة يفرض على كافة الأنظمة والشعوب والجيوش العربية القيام بواجب النصرة وإعلان التعبئة العامة”. وأكدت أن “هذه المجزرة تفرض على الأنظمة والشعوب والجيوش العربية التحرك الجهادي الجاد والصادق في سبيل الله والمستضعفين في غزة”.

وتابعت، أن حجم المأساة ومستوى التوحش الإسرائيلي غير المسبوق يحمل كل المسلمين وفي مقدمتهم الرؤساء والعلماء مسؤولية القيام بواجب النصر للمظلومين في غزة.

وأردفت رابطة علماء اليمن بقولها: إن “التوحش الإسرائيلي يحمل المسلمين مسؤولية ردع الكيان الصهيوني والقصاص منه جراء جرائمه الوحشية ومجازره الدموية”. ودعت محور القدس والجهاد والمقاومة للرد الرادع القوي والمزلزل المنكل بالعدو والنكاية به قدر المستطاع.

وجددت رابطة علماء اليمن التأكيد على مشروعية استهداف التواجد والتحرك الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي والمشارك له في كل جريمة ومجزرة وقطرة دم تسفك. وقال بيان علماء اليمن “إن استهداف البارجات والمدمرات وحاملات الطائرات في أي مكان كانت حق مشروع وواجب محتم حتى ترعوي وتكف أمريكا عن مساندتها لإسرائيل.

وشدد على أن استمرار ارتكاب العدو للمجازر يضاعف المسؤولية الإيمانية والدينية والإنسانية على المسلمين ويعرض المتفرجين والمحايدين والقاعدين لسخط الله.

كما أدان علماء اليمن “التوحش الصهيوني والنازية الإسرائيلية، ومخرجات منظمة التعاون الإسلامية الهزيلة وبيانها الضعيف”. وفي ختام البيان بارك العلماء لحركة المقاومة الإسلامية حماس والشعب الفلسطيني وأحرار الأمة ولمحور الجهاد والمقاومة اختيار المجاهد الكبير يحي السنوار.

الأحزاب المناهضة للعدوان تدين مجزرة حي الدرج بغزة

وأدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان استهداف كيان العدو الصهيوني للمدنيين في مدرسة التابعين في حي الدرج وسط غزة التي تؤوي عدداً كبيراً من النازحين، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وقال التحالف في بيان “إن هذه المجزرة الكبيرة تؤكد استمرار بشاعة وإجرام العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً وخروجه الدائم عن القوانين الدولية والشرائع السماوية والأعراف”.

ورأى البيان أن “هذا العدو بجرائمه وانتهاكاته الصارخة إنما يسرع بزواله المحتوم في إطار السنن الإلهية الثابتة”، مؤكدا أن ذلك يتطلب من أحرار الأمة في دول ومكونات محور المقاومة استمرار العمل الدؤوب وسرعة الرد المؤلم الذي يستنهض أحرار الأمة وقواها الحية للإسهام في هذه المواجهة الحتمية المصيرية.

ودعا إلى موقف إسلامي بعيدا عن أنظمة العمالة والخيانة والتطبيع التي تشارك العدو الصهيوني جرائمه بكافة الوسائل والأساليب.

عبدالسلام: أمريكا توفر كامل الدعم لإسرائيل لارتكاب الجرائم

وأدان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم السبت، المجزرة الوحشية التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني بحق المصلين في مدينة غزة، مؤكدا أن أمريكا توفر كامل الدعم للكيان لمواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وقال عبدالسلام في منشور على منصة “إكس” “مجزرة وحشية يرتكبها الكيان الإجرامي الإسرائيلي بدعم أمريكي كامل بحق نازحين خلال أدائهم صلاة الفجر داخل مدرسة وسط مدينة غزة”.

مجزرة وحشبة يرتكبها الكيان الإجرامي الإسرائيلي بدعم أمريكي كامل بحق نازحين خلال أدائهم صلاة الفجر داخل مدرسة وسط مدينة غزة.

ندين بشدة هذه الفاشية الصهيونية ونستنكر استمرار أمريكا توفير كامل الدعم لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة.

كما يتحمل العرب… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) August 10, 2024

وأضاف “ندين بشدة هذه الفاشية الصهيونية ونستنكر استمرار أمريكا توفير كامل الدعم لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة”.

وحمل “العرب والمسلمون مسؤولية كبرى تجاه غزة”، مضيفا “سيلحق العار والنار كل من تخاذل عن واجبه الديني والإنساني، وأن هذا التخاذل يشجع العدو الصهيوني لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة”.

المصدر: المسيرة نت