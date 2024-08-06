مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية استهدفوا يوم الثلاثاء مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة ‌‏المناسبة واصابوه إصابة مباشرة‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 08:14

مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية استهدفوا يوم الثلاثاء مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة ‌‏المناسبة واصابوه إصابة مباشرة‏

منذ 15 mins 6 August، 2024
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