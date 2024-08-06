مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا يوم الثلاثاء مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 08:14
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث اليوم الساعة 17:00 في أسبوع القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر
المقاومة الاسلامية شنت هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا مستهدفة تموضع ضباطها وجنودها
المقاومة الاسلامية: المسيرات الانقضاضية اصابت أهدافها بدقة في قاعدة جبل نيريا وحققت إصابات مؤكدة بالضباط والجنود
المقاومة الاسلامية: الهجوم على قاعدة جبل نيريا اتى رداً على اعتداءات العدو وخصوصاً الاغتيال في بلدة ميس الجبل
المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر الفرقة 91 استهدف اماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو واوقع فيهم قتلى وجرحى
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي جراء هجوم المقاومة الاسلامية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
المقاومة الاسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالاسلحة الصاروخية
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارات جوية استهدفت بلدات ميس الجبل وحولا وكفركلا في جنوب لبنان
مدفعية العدو الصهيوني استهدفت أطراف بلدات كفرشوبا وكفرحمام وعيترون وقصفت مزرعة سردة بقذيفة فوسفورية
مراسل المنار: مسيرة للعدو الصهيوني استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة عبا في جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد السعيد على طريق القدس علي غالب شقير "جهاد" مواليد 1996 من بلدة ميس الجبل
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 39623 شهيدا و 91469 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية
جيش العدو الصهيوني يعترف بإصابة 7 جنود بانفجار عبوة جنوب غزة 4 منهم بحال الخطر
مجاهدو القسام فجروا عبوتين مضادتين للأفراد والآليات بقوة هندسية بمنطقة "زلاطة" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق رفح
مجاهدو القسام فجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية تحصنت داخل مبنى واوقعوها بين قتيل وجريح في خانيونس
قائد الجيش في بنغلاديش: سنلتقي برئيس البلاد لاجراء مداولات بشأن تشكيل حكومة انتقالية ولا حاجة لفرض حالة الطوارئ
كتائب المجاهدين: قصفنا مستوطنة ريعيم برشقة صاروخية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى
سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى بجنين: نتصدى لقوات الإحتلال "الإسرائيلي" التي تقتحم جنين في الضفة الغربية
سرايا القدس: كتيبة جنين تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمدينة وتحقق إصابات مباشرة
اعلام عراقي: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الاسد التي تضم قوات احتلال اميركية في الانبار بالعراق
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنتي زرعيت وراميم بقذائف المدفعية وموقع المالكية بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة
المقاومة الاسلامية استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي جمال الدين جواد "كربلا" مواليد 1987 من بلدة زبدين
جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تزف المسعف محمد حمادي شهيداً أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب
كتائب القسام: استهداف 4 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي غرب رفح ووقوع اصابات
القسام فجرت عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة بجانب ناقلة جند في حي تل الهوى ووقوعها بين قتيل وجريح
وزارة الحرب الامريكية: إصابة عدد من الجنود الامريكيين في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
امين مجلس الأمن القومي الروسي التقى في طهران الرئيس الايراني ورئيس الاركان العامة للقوات الايرانية
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا يوم الثلاثاء مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة
منذ 15 mins
6 August، 2024
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الحدود اللبنانية الفلسطينية
المقاومة الاسلامية
مواقع العدو
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الصحافة اليوم: 6-8-2024
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