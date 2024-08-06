قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدات قراوة بني زيد وكفر عين شمال رام الله وباقة الحطب شرق قلقيلية وبيت عزون غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 05:10

قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدات قراوة بني زيد وكفر عين شمال رام الله وباقة الحطب شرق قلقيلية وبيت عزون غرب نابلس

منذ 59 mins 6 August، 2024
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