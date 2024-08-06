قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2024 - 03:40

قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة المحتلة

منذ 15 mins 6 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة