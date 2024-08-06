قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 03:40
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قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة المحتلة
منذ 15 mins
6 August، 2024
عاجل
الضفة الغربية
حي الطيرة
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