مجاهدو القسام يفجرون عبوتين مضادتين للأفراد والآليات بقوة هندسية بمنطقة “زلاطة” ويوقعونها بين قتيل وجريح شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 15:26

مجاهدو القسام يفجرون عبوتين مضادتين للأفراد والآليات بقوة هندسية بمنطقة “زلاطة” ويوقعونها بين قتيل وجريح شرق رفح

منذ 46 mins 5 August، 2024
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