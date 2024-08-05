ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الهند إلى 358 قتيلا و200 مفقود

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة ضربت منطقة واياناد بولاية كيرالا جنوبي الهند إلى 358 قتيلا ومئات المصابين والمفقودين.

وكتبت صحيفة “إنديا توداي”: وصل عدد القتلى في الانهيارات الأرضية بمنطقة واياناد بولاية كيرالا إلى 358 قتيلا، حيث يسابق رجال الإنقاذ الزمن واستخدموا رادارات البحث العميق في محاولة للبحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض وفي المنازل المنهارة.

وأضافت، أنه لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين حيث انضمت شركات خاصة متخصصة في مجال البحث والإنقاذ ومتطوعون إلى عمليات الإنقاذ التي دخلت يومها الخامس والتي قادها الجيش الهندي وشرطة كيرالا ووحدات خدمات الطوارئ.

وأشارت إلى، أن إدارة الأرصاد الجوية الهندية أصدرت تنبيها باللون الأصفر لهطول أمطار غزيرة يومي السبت والأحد في واياناد ومن المتوقع أن تهطل الأمطار على المنطقة حتى 6 آب.

المصدر: مواقع