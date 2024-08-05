عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 5 آب/أغسطس 2024

العناوين

صحيفة الأخبار:

– ‫المقاومة تَستأنف عمليات الإسناد: العدوّ يستعدُّ لـ”ردٍّ شديدٍ” من كلّ الجهات

– مستعمرات الشمال: خطط لإخلاءالمرضى وفتح أنفاق القطارات

– إيران تهندس مسرح الردّ: “لا تسامح مع المجرم”

– رئاسة الأركان: فوق القانون يومًا وتحته يومًا

صحيفة الديار:

– هل تندلع الحرب بعد ساعات أو أيام أو أسبوع كحد أقصى؟

– ذكرى انفجار المرفأ: كثير من الدموع وقليل من الحقائق

– إيران: إيران: “إسرائيل” انتهكت سيادتنا… وردّنا سيكون “قاسيًا ومؤلمًا”

صحيفة النهار:

– 4 آب الرابع: التأهّب للانفجار الحربي “الأوسع”!

– هل علّقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى بيروت بسبب التصعيد؟

– بلينكن أخبر مجموعة السبع أنّ “حزب الله” وإيران سيُنفّذان هجومًا الاثنين

الاسرار

الديار:

وصل وفد امني اميركي إلى إيران بوساطة عمانية لمحاولة التهدئة وفي الوقت ذاته لتحذير القادة الإيرانيين من الانخراط بحرب كبرى يسعى لها رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو مدعومًا من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الأميركية. وهذا الأمر كشفه مصدر رفيع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لوسائل الإعلام.

الأنباء:

إجراءات إحترازية ملموسة في العديد من الهيئات الخارجية وبعضها بعيدًا من الإعلام.

النهار:

سجل في بكركي حضور لافت لرئيس الحكومة الأسبق حسان دياب الذي نادرًا ما يشارك في مناسبات رسمية وعامة.

لوحظ أن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية جلس بقرب النائب جبران باسيل والتقط الصور مع منافسه الآخر قائد الجيش خلال قداس التطويب في بكركي.

يقول نائب بقاعي إن إقتراح إنشاء محافظة جديدة للبقاع الغربي وراشيا قد يكون سقط في مهده إذ ليس له من مبرر واضح ولا يبنى على دراسة جدوى إنمائية واجتماعية ولم تناقش الفكرة مع نواب المنطقة على الأقل قبل الإعلان عنها، أضف إلى ذلك أنها تتطلب تنظيمًا كبيرًا تعجز عنه حاليا الدولة التي لم تطبق قانون إنشاء محافظة جبيل وكسروان حتى الساعة.

قال ناشط في “تيار المستقبل” إن زيارة بهاء الحريري إلى لبنان أفادت التيار الأزرق ورئيسه لأنها أثبتت لمن يعنيهم الأمر أن لا بديل من الرئيس سعد الحريري وأن كل الرهانات البديلة قد سقطت.

المصدر: صحف