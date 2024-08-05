عمليات المقاومة الاسلامية العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 04-08-2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 04-08-2024، وفقًا للآتي:
1- إدخال المستعمرة الجديدة بيت هلل على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين.
2- الساعة 08:00 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
3- الساعة 13:35 استهداف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 13:55 استهداف موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 15:35 استهداف مموقع المالكية بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.
6- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة بيت ليف وإصابة مدنيين.
المصدر: الاعلام الحربي