عمليات المقاومة الاسلامية العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 04-08-2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 04-08-2024، وفقًا للآتي:

1- إدخال ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين.

2- الساعة 08:00 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع راميا بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 13:35 استهداف موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 13:55 استهداف موقع المنارة بالأسلحة ‏الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 15:35 استهداف مموقع المالكية بقذائف ‏المدفعية واصابته إصابة مباشرة.

6- استهداف مبنى يستخدمه ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة بيت ليف ‏وإصابة مدنيين.

المصدر: الاعلام الحربي